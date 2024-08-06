فيديو وصور| "فاطمة من الوادي الجديد تتصدر الجمهورية في مدارس المتفوقين وتحلم بطب القاهرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حصدت الطالبة فاطمة أيمن حمودة، بنت محافظة الوادي الجديد، المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم مدارس المتوفقين steam في نتيجة الثانوية العامة لهذا العام.

وأكدت فاطمة، أنها حصلت على مجموع 666.98 درجة وهي خريجة مدارس المتفوقين بإدارة أسيوط التعليمية وأصل والدها من قرية تنيدة بمركز بلاط بينما والدتها من قرية القلمون بمركز الداخلة.

وتقول فاطمة، أنها لم تتوقع هذه النتيجة بل كانت سعيدة بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية و تتمنى دخول كلية الطب جامعة القاهرة وأن كانت تسافر لمدرستها بمدينة أسيوط وتقيم بها إقامة كاملة وتعود لموطنها الوادي الجديد كل 3 اسابيع لتزور عائلتها المقيمة بمدينة الخارجة.

وأضافت فاطمة، أنها كانت تذاكر 8 ساعات يوميا وأن الصحبة الحسنة من زميلاتها كانت أكثر دافع للنجاح والتميز أنها كانت تحرص على تكثيف ساعات المذاكرة قبيل الامتحانات وأن والدتها كانت دائما ما تتابعها في فترة تواجدها بالمدرسة بأسيوط فيما أكدت ابتسام والدة الطالبة فاطمة أن سر تفوق نجلتها هو بركة القرآن الكريم وحرصها على حفظه ومداومة قراءته يوميا.

وكان قد اعتمد منذ قليل، الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وقالت مصادر مطلعة إن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2024 ترتفع عن العام الماضي، لافتةً إلى أن المجاميع سوف تكون مرضية لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور.