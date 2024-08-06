نشرة منتصف الليل| السيسي يأمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة.. وإعلان أوائل الثانوية العا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرطوبة تصل إلى 95%.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

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أمطار ورياح وسيول بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

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السيسي يوجه بالتنسيق لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة موضوع وفاة اللاعب المرحوم أحمد رفعت، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون

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الرئيس السيسي يأمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإحالة قضية وفاة اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة

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ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (صور)

اعتمد قبل قليل، الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة أوائل الثانوية العامة ٢٠٢٤.

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شيخ الأزهر: إجبار الفتيات على عدم الزواج خارج إطار العائلة امتدادٌ لظاهرة جاهلية

أكَّد شيخ الأزهر ضرورة أن يمس التعليم مشكلات المجتمع، وأن تُسخر المناهج التعليمية لمعالجة المشكلات المجتمعية، وأن تعكس هذه المناهج رؤية منطقية وحلولًا قابلة للتطبيق لمواجهة هذا الموروث من العادات والتقاليد التي ابتُليتْ بها مجتمعاتنا وظلت تتوارثها جيلًا بعد جيل.

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وفد من وزارة العمل يُشارك في ختام فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الإثنين، إن وفد من وزارة العمل شارك في ختام فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج المُنعقدة في القاهرة والذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة تحت شعار "من أم الدنيا إلى كل الدنيا".

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