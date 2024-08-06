ما هي مدة العقد وفقا لقانون الإيجار الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

حددت المادة 559 في القانون المدني، مدة العقد في قانون الايجار الجديد بـ 3 سنوات فقط وما يزيد عن ذلك يجب أن يتم بمعرفة وترخيص من السلطة القانونية المختصة.

كما حررالقانون قيمة الإيجار لتصبح بالاتفاق بين المالك والمستأجر ويتم تدوينها في عقد الإيجار، كما يمكن أن تخضع هذه القيمة لزيادة سنوية يتم الاتفاق عليها.

وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فوفقاَ للقانون رقم 14 لعام 2001 فإن قيمة الزيادة السنوية المركبة ثابتة تعادل نسبة 1٪ أو 2٪ (حسب تاريخ إنشاء الوحدة).

اقرأ أيضا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تُحذر: أمطار رعدية وحرارة شديدة بهذه المناطق

شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تعرف على حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار الجديد