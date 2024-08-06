السابع مكرر علمي علوم: "أنصح طلاب الثانوية العامة بهذه الاستراتيجية للتفوق"



محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قال الطالب فلوباتير سعيد يعقوب شنودة، ابن مدينة الدلنجات بالبحيرة، والحاصل على المركز السابع مكرر في الثانوية العامة شعبة علمي علوم أن يحلم الالتحاق بكلية الطب البشري، ليسير على درب مثله الأعلى جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

وأرجع فلوباتير الفضل في تفوقه إلى والديه الذان وفرا له جميع سبل الراحة وهيئا له المناخ الملائم والهادئ للمذاكرة، فكانت والدته تساعده في تنظيم يومه بينما كان والده يقدم له الدعم النفسي، ويرفع من روحه المعنوية في فترات الشعور يالقلق أو الضيق.

وكشف السابع مكرر أنه رغم حرصه على التفوق، إلا أنه تعامل مع الأمر تدريجيا، فلم يضع نفسه تحت ضغط كبير منذ بداية العام الدراسي، وبدأ بعدد ساعات محدودة ومتقطعة للمذاكرة أخذ يزيدها مع مرور الوقت، ونصح طلاب الثانوية العامة باتباع هذه الاستراتيجية والتي كان لها أكبر الأثر في عدم نيل الإجهاد والملل منه.