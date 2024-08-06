اشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين، الى تنفيذ غارة أميركية قرب بغداد قتلت قياديا حوثيا مختصا في المسيرات الأسبوع الماضي. ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين وعراقيين، بان الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: غارة أميركية قرب بغداد قتلت قياديا حوثيا مختصا في المسيرات الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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