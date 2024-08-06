ذكر ثلاثة مسؤولين أمريكيين لـ "رويترز" إن عدة جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق اليوم الاثنين.
وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن ما يشتبه بأنه هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. وذكروا أن مصدرهم معلومات أولية يمكن أن تتغير.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل اعلام عراقية بانه تم العثور على سيارة "كيا" في منطقة حديثة غرب الأنبار، تحمل منصة صواريخ أطلقت منها استهدفت قاعدة عين الاسد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون لرويترز: إصابة جنود أميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الاسد بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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