سُمع دوي 3 انفجارات، مساء الاثنين، في مدينة أصفهان وسط إيران.
وذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية في إيران، أن أصوات الانفجارات الـ3 صدرت من منطقة سباهان التابعة لأصفهان.
وبالتزامن مع انتشار مشاهد للحدث، قال نائب محافظ أصفهان، محمد رضا جنساري، إن "الانفجارات مصدرها فعالية تدريبية".
وفي وقت لاحق، اعلن الحرس الثوري الإيراني بان الانفجارات التي سمعت في أصفهان مرتبطة بتدريبات للقوات البرية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ أصفهان يؤكد إن الانفجارات في سباهان مصدرها فعالية تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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