18 معهد عالي معتمدة من التعليم العالي سياحة وفنادق وضيافة بتنسيق الجامعات 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 6 أغسطس، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أول الأسبوع المقبل على أن يبدأ الطلاب تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024 اعتبارا من السبت 10 أغسطس.

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا (204) معهدًا، موزعة على (8) قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة).

وفيما يلي المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق وتضم 18 معهدًا، على النحو التالى:

1. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

2. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

3. المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

4. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

5. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية.

6. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

7. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية.

8. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث ).

9. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث).

10. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

11. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

12. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

13. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث ).

14. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

15. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - الجيزة.

17. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت بالإسماعيلية.

18. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.