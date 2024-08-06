الأولى على الثانوية العامة أدبي في الإسكندرية: أسرتي ساندتني ولم أتوقع تصدر قائمة الأوائل



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عبرت الطالبة ندى أحمد حسن ،من مدرسة المنار القومية الثانوية بنات لغات، التابعة لإدارة وسط التعليمية بالاسكندرية، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول مكرر للشعبة الأدبية، ضمن أوائل شهادة الثانوية العامة بمجموع 394.5 درجة.



وأوضحت أنها كانت متوقعة أن تكون في قائمة الأوائل إلا أنها لم تتوقع حصولها على المركز الأول؛ وأوضحت أنها كان لديها دافعا قويا للتفوق.



وأكدت أن أحد أهم أسباب تفوقها هو الدعم الأسري والمساندة التي كانت تتلقاها منهم، مبينة أنها كانت تنظم وقتها بشكل كبير دون الاعتماد على روتين ثابت حتى لا تشعر بالملل.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2024، بالمركز والدرجات النهائية لشعبة علمي علوم ورياضة والأدبي.

وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 38 طالبا من شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي.

وتوجه الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الإجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.