إعلام فلسطيني: الاحتلال يقتحم عدد من القرى والمدن بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة يطا جنوب الخليل وعددا من القرى والمدن بالضفة الغربية.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت استشهاد 4 وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، أثناء اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

وقامت القوات الإسرائيلية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط المستشفى التركي في طوباس، وفتحت النار على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين هناك.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال بدأت الاقتحام وحاصرت المنزل، تلتها آليات عسكرية.