تنسيق الجامعات الأهلية 2024.. قائمة الجامعات المعتمدة لطلاب الثانوية أخر تحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 6 أغسطس، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أول الأسبوع المقبل على أن يبدأ الطلاب تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024 اعتبارا من السبت 10 أغسطس.

وفيما يلي قائمة بالجامعات الأهلية وتضم 20 جامعة أهلية وهي على النحو التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه هناك عدد من الجامعات بقوانين خاصة ومنها جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.