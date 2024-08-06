قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة بتنسيق 2024 لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 6 أغسطس، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أول الأسبوع المقبل على أن يبدأ الطلاب تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024 اعتبارا من السبت 10 أغسطس.

وفيما يلي قائمة بالجامعات الخاصة وتضم 29 جامعة خاصة وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة رشيد.

31- جامعة المدينة.

32- جامعة باديا.