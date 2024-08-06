مفاجأة النجاح.. الأولى على الجمهورية علمي علوم تحكي عن فرحة الأسرة-(فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

عبرت "ندى رمضان عبد الونيس" الأولى على الجمهورية علمي علوم عن فرحتها الغامرة وعدم استيعابها جائزة الله لها حتى اللحظة، فأهالي قريتها سمادون بمحافظة المنوفية لا زالوا يترددون على منزلهم للتهنئة والهواتف لا تنقطع عن الاتصال، وأوضحت أنها التزمت بالاستيقاظ مبكرًا والمداومة على قراءة وحفظ القرآن الكريم ثم المذاكرة بعدد ساعات مناسب.

وقالت "ندى" في لقاءها مع محرر الخليج 365: (الفرحة جميلة، دي ماما أغمى عليها بعد مكالمة الوزارة لما قالولها بنتك الأولى على مصر كلها، أما بابا "دكتور" كان ساعتها في العيادة بيكشف على المرضى ولما جاله تيلفون من أخويا يبلغه الخبر، قاله "اقفل يلا بطل تهريج" ومصدقش إلا لماما كلمته بنفسها)، وعن طموحها أكدت أنها لم تحدد بعد وجهتها المستقبلية لكنها تأمل أن تكون طبيبة بشرية متميزة.