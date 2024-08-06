سماع دوي انفجارات فجر اليوم فى عدد من المواقع الأمريكية.. هل فعلتها إيران؟

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير إخبارية، عن سماع دوي انفجارات فجر اليوم الثلاثاء، بالقرب من مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأفادت التقارير، أن الانفجارات التي وقعت منذ قليل وكان لها صدى قوي، هى نتيجة استهداف بعض المواقع الأمريكية القريبة من مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية.

وقد ذكر مصدران أمنيان عراقيان أنه تم إطلاق صاروخين من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

وذكر أحد المصدرين أن الصاروخين سقطا داخل القاعدة، ولم يتضح ما إذا كان الهجوم مرتبطاً بتهديدات إيران بالرد على عمليتي اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وفقا لما نشرته رويترز.