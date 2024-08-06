ارتفاع إصابات موجة الحر الشديد في كوريا الجنوبية إلي 1600حالة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه مختلف أنحاء كوريا الجنوبية طقس شديد الحرارة سبب الأيام الماضية لحالات وفيات، حيث تضرب موجة الحر الشديد جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وأصيب الكثيرون بأمراض الحرارة.



ووفق لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، قالت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس، إن موجة الحر الشديد في جميع أنحاء البلاد تسببت في ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض الحرارة إلى حوالي 1,690 حالة في الفترة من يوم 20 مايو حتى يوم 4 أغسطس، وأدت إلى وفاة 14 شخصا لأسباب مشتبه في صلتها بالحرارة الشديدة حتى يوم 4 أغسطس.

نفوق الحيوانات في كوريا الجنوبية بسبب درجات الحرارة



كما أدت موجة الحرارة الشديدة المستمرة في نفوق حوالي 303 آلاف رأسا من الماشية خلال الفترة من 11 يونيو إلى 5 أغسطس بما في ذلك 26 ألف رأس من الخنازير و277 ألف من الدواجن، وبالإضافة إلى ذلك، نفقت حوالي 13 ألف سمكة مفلطحة في المزارع السمكية بسبب الحرارة الشديدة.



كوريا الجنوبية تصدر تحذير موجة الحر وتوقعات بسقوط أمطار



فيما تم إصدار تحذير موجة الحر في معظم المناطق بالبلاد اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، بجانب إعلان توقعات بهطول أمطار مفاجئة على بعض المناطق الداخلية وجزيرة جيجو.

ومن جانبها نصحت الوزارة المتواجدين في كوريا الجنوبية بتجنب الأنشطة الخارجية بين الساعة الثانية والساعة الخامسة ظهرا، والبحث عن أماكن باردة إذا شعروا بالدوار أو الغثيان أو الصداع.