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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد 4 وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، أثناء اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

وقامت القوات الإسرائيلية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط المستشفى التركي في طوباس، وفتحت النار على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين هناك.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال بدأت الاقتحام وحاصرت المنزل، تلتها آليات عسكرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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