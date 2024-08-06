المنيب وأكتوبر والمعادي والفيوم في دقائق.. صور ترصد الطريق السياحي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة، أعمال تنفيذ الطرق والمحاور المرورية المؤدية من وإلى المتحف المصري الكبير.

وانتهت محافظة الجيزة من أعمال الطريق السياحي الجديد ومحور الفريق كمال عامر، وتواصل أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص على قدم وساق خاصة وأنه سيكون إحدى المحاور المرورية المهمة في الجيزة.

وتبلغ عدد الحارات المرورية بالطريق السياحي بالهرم 4 حارات، وتكلفة الطريق بلغت 30 مليون جنيه، ويختصر المسافة للمتجه نحو شرق القاهرة حيث خلال 10 دقائق يكون المواطن وصل المنيب.

ويصل المتجه إلى شرق القاهرة "القاهرة الجديدة" عبر محور شينزوا آبي خلال 12 دقيقة من خلال هذا الطريق، ويعد طريق الهرم السياحي الجديد من أبرز وأهم الطرق التي تربط بين يربط حدائق الأهرام وأكتوبر بدائري المنيب، ويربط منطقة السادس من أكتوبر وطريق الفيوم بدائري المعادي، وحدائق الأهرام بالإتجاه نحو دائري المنيب والمعادي، ومدينة نصر، والتجمع، والمطار.

ويسهل الطريق على قائدي السيارات، التحرك بصورة أسهل للوصول إلى وجهتهم بشكل أسرع، وذلك حتى يكن هناك عدد من الطرقات المتاحة أمام المواطنين للوصول إليه بشكل أسهل، بالإضافة إلى أنه يساهم في تقليل الازدحام على المحاور الرئيسية، وتسهيل الحركة بين المواطنين في مختلف المناطق كونه يربط بين عدد كبير من الجهات المختلفة.

اقرأ أيضًا:

ما علاقتهما ببعضهما؟.. 25 صورة ترصد محور عمرو بن العاص والمريوطية

يختصر الوقت بين القاهرة والجيزة.. 49 صورة ترصد محور عمرو عمرو بن العاص