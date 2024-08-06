أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا منزلا من عدة طبقات في بلدة ميفدون قضاء النبطية ما ادى الى سقوط إصابات، وسيارات الاسعاف تحركت إلى المكان".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سقوط اصابات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلا من عدة طبقات في ميفدون بقضاء النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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