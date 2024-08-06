وزارة الطاقة نفت إصدارها بيانًا عن إجراءات تقييد تتعلق بمحطات الوقود في الأيام المقبلة

نفى المكتب الإعلامي في ​وزارة الطاقة والمياه​، "صدور أي بيان عنه، يشير إلى إجراءات تقييد ستحصل في الأيّام المقبلة، تتعلّق بساعات فتح ​محطات الوقود​، وكميّة اللّيترات الّتي يمكن شراؤها لكلّ سيّارة"، مبديًا استغرابه "نشر مثل هذه الأخبار الّتي لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النّفوس الرّخيصة في الدّاخل اللّبناني".

واعتبر في بيان، أنّ "إطلاق شائعات مماثلة، لا يهدف إلّا إلى إضعاف ثقة المواطن بدولته، هذه الثّقة الّتي تسعى وزارة الطّاقة جاهدةً إلى إعادة ترسيخها"، مشيرةً إلى "أنّها إذ تطمئن المواطن بأنّ المشتقّات النّفطيّة متوافرة في السّوق بالجودة المعهودة، وبالأسعار الرّسميّة والكميّات اللّازمة، تهيب بالمعنيّين توخّي الحذر عند نشر أخبار كهذه، والرّجوع إلى المصادر الرّسميّة المعنيّة للتأكّد قبل النّشر".