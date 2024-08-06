قبيسي: نعيش مرحلة صعبة لكن السيادة لا تحمى بالكلام والمواقف الملتبسة التي يعممها البعض

أشار النائب هاني قبيسي، الى أننا "نقول لمن يعترض على المقاومة لقد انتظرنا كثيرا منكم حماية لبنان بسياستكم وبعلاقاتكم الدولية لكنم تخاذلتم وتركتم الجنوب لمصيره منذ العام ٧٥ الى يومنا هذا".

ولفت قبيسي، خلال حفل التأبين الذي إقامته "حركة امل" لاحمد مصطفى حمود في حسينية بلدة كفرملكي، الى أننا "نحن في زمن صعب فنحن نعيش في أيام استثنائية نواجه من خلالها عدو مجرم لا يكترث لا لمواثيق ولا لقرارات دولية بل يمعن في إجرامه قتلا وتدميرا أكان في غزة ام على حدودنا مع فلسطين المحتلة".

وشدد على أننا "نحن في هذه الايام نعيش مرحلة صعبة فيها المواجهة والتحدي فيها الصمود والإباء فيها يتجلى صمود أهلنا حتى نتمكن من حماية لبنان لان من عجزوا عن هزيمة لبنان أوجدو خلافات داخلية زرعوا الشقاق واوقدوا الفتن بلغة مذهبية وطائفية بالدولة ومؤسساتها بالجيش ودعمه زرعوا كل خلاف في بلدنا لأنهم خسروا امام مقاومين كانوا يحملون أسلحة متواضعة".

وأضاف "السيادة لا تحمى بالكلام والمواقف الملتبسة التي يعممها البعض من خلال دعوته لتحييد لبنان عن القضية الأساس التي يجب علينا جميعا أن نتحد خلفها الا وهي وحدة الشعب والجيش والمقاومة فبوحودتنا نحمي وطننا وبتمسكنا بمقاومتنا وبقوتها نردع العدو وننتصر عليه فلا يمكن لثقافة الضعف أن تتجدد اليوم عند كثير من المعارضين في بلدنا".