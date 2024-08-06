المرصد الأوروبي: الفساد بمختلف أشكاله مرض يجب استئصاله إذا كان هناك إرادة بالنهوض بلبنان

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في تصريح له الى انه "بالامس حلت ذكرى انفجار ٤ آذار التي طبعت بصمتها على العاصمة اللبنانية بيروت وفي قلوب ضحايا ذلك اليوم الاسود، لكن مسلسل الجرائم لم يتوقف في بلاد عند ذاك الحد فهناك جرائم من نوع آخر ترتكب بحق اللبنانيين أولها فقدان أموالهم وجنى عمرهم في مصارف تزداد ارباحها في الأزمة".

واضاف المرصد:| الى متى يجب أن يبقى لبنان مسرحا للفاسدين الذين يعبثون باستقراره ويرهنون حياة ومستقبل الناس، مؤكدا ان الفساد وفي مختلف أشكاله هو "مرض" يجب استئصاله اذا كان هناك فعلا ارادة بالنهوض".