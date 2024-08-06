نهرا طلب من أمن الدولة إبلاغ السوريين غير الشرعيين بإخلاء برسا وكفرعقا وبصرما في الكورة

أصدر محافظ لبنان الشّمالي ​رمزي نهرا​ 3 قرارات، طلب فيها من المدير الإقليمي لأمن الدّولة في الشّمال، إخلاء السّوريّين غير الشّرعيّين في بلدات برسا وكفرعقا وبصرما في قضاء ​الكورة​.

وجاء في نصّ القرار المتعلّق بهذه البلدات: "جانب المدير الاقليمي لأمن الدّولة، للاطّلاع وتكليف مؤازرة البلديّات المعنيّة، وإبلاغ السّوريّين غير الشّرعيّين، وجوب الإخلاء خلال مهلة خمسة أيّام، على أن يُصار إلى إعادة الكشف في نهاية المهلة، للتأكّد من تنفيذ مضمون التّكليف؛ وفي حال عدم التقيّد إقفال المساكن المخالفة بالشّمع الأحمر".

وكان قد سبق أن رفعت مجالس بلديّة هذه البلدات، نصّ الإحالة إلى المحافظ نهرا المتعلّق بموضوع معالجة الوجود السّوري غير الشّرعي في أملاك بلديّاتهم، طالبةً المؤازرة الأمنيّة لإخلاء السّوريّين المقيمين بصورة غير شرعيّة.