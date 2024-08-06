مسلحون يطلقون قذيفة آر بي جي على قوات الجيش شرق رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين أطلقوا قذيفة آر بي جي على قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح، في حادثة غير عادية تعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت الهيئة أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجيش، دون تقديم تفاصيل إضافية حول عدد المصابين أو حالتهم الصحية.

وفي أعقاب هذا الهجوم، اتخذت السلطات الإسرائيلية قرارًا فوريًا بإغلاق معبر كرم أبو سالم، الذي يعد أحد المعابر الرئيسية بين قطاع غزة وإسرائيل. يأتي هذا القرار كإجراء احترازي لمواجهة أي تهديدات محتملة ولتأمين المنطقة من أي هجمات إضافية.

وتشهد المنطقة المحيطة برفح تصاعدًا في الاشتباكات والعمليات العسكرية، مما يزيد من قلق السكان المحليين ويؤثر على حركة التنقل والأنشطة التجارية عبر المعابر. وقد أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل إجراءاته الأمنية المشددة في المنطقة لضمان سلامة الجنود والمدنيين على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في رفح قد شهد تصعيدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يضاعف من جهود قوات الأمن الإسرائيلية لتأمين الحدود وحماية المنشآت الحيوية.

إعلام عبرى : سقوط صواريخ في الجليل الأعلى قبل تفعيل صفارات الإنذار

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط صواريخ في مناطق مفتوحة بريخس راميم في الجليل الأعلى، وذلك قبل تفعيل صفارات الإنذار. وأوضحت القناة أن الصواريخ التي سقطت في المنطقة لم تؤدِّ إلى وقوع إصابات أو أضرار مباشرة في الممتلكات.

وأضافت القناة أن صفارات الإنذار كانت قد بدأت بالعمل بعد وقوع الحادث، مما يشير إلى استجابة متأخرة من النظام الدفاعي الإسرائيلي. وقد تسبب هذا التأخير في قلق المواطنين، الذين يتخوفون من تصاعد الوضع الأمني في المنطقة.

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه الجليل الأعلى تصعيدًا في التوترات الأمنية، حيث تواجه المنطقة تهديدات متزايدة من الأطراف المتصارعة في النزاع الإقليمي. وقد تم تعزيز التدابير الأمنية في المنطقة كجزء من استجابة لمواجهة أي تهديدات محتملة.

في ظل هذه الظروف، تدعو السلطات الإسرائيلية المواطنين إلى متابعة الإرشادات الأمنية واتباع التعليمات الخاصة بالحماية الشخصية. كما أكدت القوات الإسرائيلية أنها تعمل على تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة السكان.

وزير الخارجية اللبناني: دور مصر محوري في دعم لبنان واستقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن مصر تلعب دورًا محوريًا في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المنطقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القاهرة لدعم لبنان. وأعرب بوحبيب عن شكره لحكومة وشعب مصر على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة.

وأوضح بوحبيب أن الجهود المصرية تستهدف دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه. ولفت إلى أن التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يقوض هذه الجهود، مؤكدًا أن الخطوة الأولى لتهدئة الأوضاع تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما حذر وزير الخارجية اللبناني من خطورة استمرار إسرائيل في سياستها التهجيرية، بما في ذلك محاولاتها لضرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وعبّر عن تأييد لبنان للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وفي هذا السياق، دعا بوحبيب إلى تنفيذ القرار 1701 لاستعادة استقرار وسيادة لبنان على أرضه، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.