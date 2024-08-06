قوات الاحتلال تطلق النار على سيارات الإسعاف لمنعها من الوصول إلى الضحايا في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيارات الإسعاف التابعة له، في محاولة لمنعها من الوصول إلى الضحايا في مدينة جنين. وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تعرقل بشكل كبير عمل الفرق الطبية والإغاثية في المنطقة، وتعرض حياة المدنيين للخطر.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المصابين نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال، التي تستهدف سيارات الإسعاف وتعترض طريقها. وأكدت الجمعية أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يوجب حماية الطواقم الطبية وتسهيل مهامها في مناطق النزاع.

وقد دعت الجمعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان وصول آمن للطواقم الطبية إلى المناطق المتضررة، مشددة على أهمية توفير حماية فعالة للمدنيين والمساعدات الإنسانية في جميع الأوقات.

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة شرطية في عملية طعن قرب حاجز النفق جنوبي القدس وتحييد المنفذ

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن شرطية أصيبت بجروح في عملية طعن وقعت اليوم قرب حاجز النفق الواقع جنوبي مدينة القدس. وأوضحت الهيئة أن منفذ الهجوم تم "تحييده" على الفور من قبل قوات الأمن الإسرائيلية المتواجدة في المكان.

وذكرت التقارير الأولية أن الشرطية تعرضت للطعن بينما كانت تقوم بواجبها في تأمين الحاجز، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول حالة الشرطية الصحية.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الأمن أغلقت المنطقة بشكل مؤقت بعد الحادثة، وبدأت في التحقيق لمعرفة دوافع الهجوم وهوية المنفذ.

كتائب القسام: إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم شرق رفح واشتباكات مستمرة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة مدرعة تابعة للاحتلال الصهيوني في كمين محكم شرق مدينة رفح بقطاع غزة. وأكدت الكتائب في بيان لها أن الكمين أسفر عن تدمير عدد من الآليات العسكرية الصهيونية، مشيرة إلى أن القوة الصهيونية تعرضت لهجوم مكثف من قبل مقاتليها.

وأوضحت كتائب القسام أن الطيران المروحي الإسرائيلي شوهد وهو يهبط في المنطقة لإخلاء الجنود المصابين والقتلى من موقع الاشتباكات، مما يدل على وقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات الاحتلال.

ووفقًا للبيان، فإن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المنطقة، حيث يواصل مقاتلو كتائب القسام التصدي للقوات الصهيونية التي تحاول التقدم في شرق رفح. وأشارت الكتائب إلى أن مقاتليها مستمرون في مراقبة تحركات قوات الاحتلال واستهدافها بكل الوسائل المتاحة.

وأكدت كتائب القسام أنها ستستمر في تصديها لأي محاولة للاعتداء على قطاع غزة، وأنها على أهبة الاستعداد للرد على أي تصعيد من قبل الاحتلال الصهيوني.