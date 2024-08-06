صفارات الإنذار تدوي في بتست وليمان بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة بتست وليمان بالجليل الغربي، وذلك في إطار التحسب لاحتمالية تسلل طائرات مسيّرة إلى المنطقة.

وفقًا للتقارير، تم تفعيل صفارات الإنذار في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد ورود تحذيرات من احتمال وجود طائرات مسيّرة قد تكون قادمة من جهة غير محددة. وقد استجابت فرق الأمن والجيش الإسرائيلي على الفور، حيث بدأت عمليات التحقق والتفتيش في المنطقة لضمان عدم وجود تهديد فعلي.

وفي تعليق على الوضع، أوضح مسؤولون عسكريون أن الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها بسرعة لضمان سلامة المدنيين وحماية المنشآت الحيوية في المنطقة. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق القريبة لمراقبة أي حركة غير عادية والتعامل مع أي تهديد محتمل.

أضافت وسائل الإعلام أن الطائرات المسيّرة التي يُحتمل تسللها قد تكون مزودة بقدرات هجومية، مما زاد من درجة التأهب والاحتراز بين السكان والقوات العسكرية. وبالرغم من حالة الطوارئ، لم يتم تسجيل أي حوادث أو إصابات حتى الآن.

تواصل السلطات الإسرائيلية متابعة الوضع عن كثب، وتدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والبقاء في حالة تأهب لمواجهة أي تطورات قد تحدث.

سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة بريخس راميم بالجليل الأعلى قبل تفعيل صفارات الإنذار

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في منطقة بريخس راميم بالجليل الأعلى، وذلك قبل تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.

وقالت القناة إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث تم تسجيل سقوط الصواريخ في مناطق غير مأهولة، مما أدى إلى عدم تسجيل إصابات أو أضرار كبيرة في الممتلكات. وقد تم تفعيل صفارات الإنذار بعد وقوع الهجمات، مما ساهم في رفع حالة التأهب والاحتراز بين السكان.

وأضافت القناة أن فرق الطوارئ الإسرائيلية وفرق الأمن قد انتقلت إلى موقع الحادث للتحقق من الوضع ومراقبة أي تهديدات إضافية. وأكدت المصادر أن عمليات البحث والتحقق جارية لتحديد مصدر الصواريخ وتقييم المخاطر المحتملة.

هذا وتواصل السلطات الإسرائيلية اتخاذ تدابير أمنية مشددة في المناطق الحدودية، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في الهجمات الصاروخية والتوترات العسكرية بين إسرائيل والجماعات المسلحة في الجوار.

فيما يسعى المسؤولون إلى تهدئة الوضع واستعادة الهدوء في المنطقة، يبقى التركيز على تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية المدنيين من أي تهديدات قد تطرأ.