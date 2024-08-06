كتائب القسام: استهداف دبابة صهيونية خلال عملية سحب ناقلة جند مدمرة شرق رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مجاهديها من استهداف دبابة صهيونية كانت موجودة ضمن قوة النجدة التي حضرت لإخلاء ناقلة جند مدمرة شرق مدينة رفح. وأوضحت الكتائب أن الدبابة كانت تحاول تقديم الدعم خلال عملية سحب الناقلة التي تعرضت للهجوم في وقت سابق.

وذكرت كتائب القسام في بيانها أن الهجوم أسفر عن تدمير الدبابة وإلحاق أضرار جسيمة بالقوة الإسرائيلية التي كانت في موقع الحادثة. وأكدت الكتائب أن هذه العملية تأتي في إطار "ردود الفعل الطبيعية" على ما وصفته بـ"العدوان المستمر" من قبل القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جانبه، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا رسميًا حول تفاصيل الهجوم أو ما إذا كانت هناك إصابات في صفوف قواته. إلا أن مصادر محلية أكدت أن القصف أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة وزيادة الاستعدادات الأمنية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في رفح، حيث يشهد القطاع موجة من الاشتباكات المكثفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي المقاومة الفلسطينية. وقد شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في الهجمات المتبادلة، مما يفاقم من معاناة المدنيين في المنطقة.

في السياق ذاته، يعرب المجتمع الدولي عن قلقه إزاء التصعيد العسكري المستمر ويشدد على أهمية الوصول إلى هدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

أفاد مراسل روسيا اليوم بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة كريات شمونة ومحيطها، شمال إسرائيل، في وقت مبكر من صباح اليوم. يأتي هذا التحذير بعد تصاعد التوترات في المنطقة وزيادة النشاط العسكري.

وذكرت المصادر المحلية أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق من المدينة والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى إخلاء بعض المناطق وتعزيز إجراءات الأمن. وقد استجاب السكان للتحذيرات باللجوء إلى الملاجئ العامة والحماية من أي تهديدات محتملة.

تأتي هذه التطورات في إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل والجماعات المسلحة في لبنان وفلسطين، حيث تشهد المنطقة عمليات عسكرية متزايدة وهجمات صاروخية من الجانبين.

ولم تصدر بعد تقارير عن أضرار أو إصابات نتيجة للإنذارات التي دوت في كريات شمونة، إلا أن السلطات الإسرائيلية قد كثفت من إجراءاتها الأمنية واستنفرت فرق الطوارئ لمراقبة الوضع عن كثب.

في الوقت ذاته، يواصل المسؤولون الإسرائيليون تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين ومراقبة أي تهديدات قد تطرأ على المنطقة.