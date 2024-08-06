الجيش الإسرائيلي والشاباك يهاجمان مبنى عسكريًا لحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش والشاباك شنا هجومًا منسقًا على مبنى عسكري تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله في لبنان. وأوضح المتحدث أن المبنى المستهدف كان يُستخدم لأغراض عسكرية ولوجستية، ويعتبر مركزًا حيويًا لنشاطات الوحدة التي تُعرف بتهديداتها المتكررة ضد إسرائيل.

ووفقًا للمتحدث، فقد أسفر الهجوم عن تدمير المبنى بالكامل، وهو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات في المستقبل. وأكد أن العملية كانت دقيقة ومدروسة، وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف المتحدث أن الهجوم يأتي في إطار الرد على تصعيدات متزايدة من قبل حزب الله، وأكد أن هذه العمليات تأتي في إطار جهود مستمرة لمواجهة التهديدات العسكرية. ولم يصدر بعد أي تعليق من حزب الله بشأن الهجوم، ويُتوقع أن يكون هناك رد فعل من قبل الجماعة في الأيام المقبلة.

اندلاع حريق في قاعدة شراغا قرب عكا بفعل انفجار طائرة مسيرة قادمة من لبنان

أفادت مصادر إعلامية اليوم باندلاع حريق كبير في قاعدة شراغا العسكرية قرب مدينة عكا شمال إسرائيل، وذلك بعد انفجار طائرة مسيرة كانت قد عبرت الحدود من لبنان. الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، وأسفر عن اشتعال النيران في أجزاء من القاعدة وإلحاق أضرار مادية.

وفقًا للتقارير، الطائرة المسيرة التي انفجرت كانت محملة بمتفجرات، وقد تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية قبل أن تصطدم بأحد المنشآت العسكرية داخل القاعدة. الحادث أسفر عن اشتعال النيران في عدة مواقع داخل القاعدة، وقد قامت فرق الإطفاء والطوارئ بالوصول إلى الموقع لمحاولة السيطرة على الحريق.

المصادر العسكرية أكدت أن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني والمعدات داخل القاعدة، وأنه لا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات بين أفراد الجيش. كما أشارت إلى أن التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل الهجوم وكيفية تجاوز الطائرة المسيرة للدفاعات الإسرائيلية.

وزارة الدفاع الإسرائيلية أكدت أنها تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، وأنها ستقوم بتقييم شامل للحادثة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات. كما أعربت الوزارة عن قلقها من استخدام الطائرات المسيرة كوسيلة للهجوم، وذكرت أنها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة هذه التهديدات.

السلطات المحلية في عكا دعت السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن مناطق الحريق لضمان سلامتهم. كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى قاعدة شراغا كإجراء احترازي.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، حيث تصاعدت الأنشطة العسكرية والهجمات عبر الحدود، مما يزيد من قلق السلطات الإسرائيلية بشأن الأمن والاستقرار في المنطقة.