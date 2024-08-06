اندلاع حريق في قاعدة شراغا قرب عكا بعد انفجار طائرة مسيرة قادمة من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر إعلامية اليوم باندلاع حريق كبير في قاعدة شراغا العسكرية قرب مدينة عكا شمال إسرائيل، وذلك بعد انفجار طائرة مسيرة كانت قد عبرت الحدود من لبنان. الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، وأسفر عن اشتعال النيران في أجزاء من القاعدة وإلحاق أضرار مادية.

وفقًا للتقارير، الطائرة المسيرة التي انفجرت كانت محملة بمتفجرات، وقد تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية قبل أن تصطدم بأحد المنشآت العسكرية داخل القاعدة. الحادث أسفر عن اشتعال النيران في عدة مواقع داخل القاعدة، وقد قامت فرق الإطفاء والطوارئ بالوصول إلى الموقع لمحاولة السيطرة على الحريق.

المصادر العسكرية أكدت أن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني والمعدات داخل القاعدة، وأنه لا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات بين أفراد الجيش. كما أشارت إلى أن التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل الهجوم وكيفية تجاوز الطائرة المسيرة للدفاعات الإسرائيلية.

وزارة الدفاع الإسرائيلية أكدت أنها تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، وأنها ستقوم بتقييم شامل للحادثة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات. كما أعربت الوزارة عن قلقها من استخدام الطائرات المسيرة كوسيلة للهجوم، وذكرت أنها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة هذه التهديدات.

السلطات المحلية في عكا دعت السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن مناطق الحريق لضمان سلامتهم. كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى قاعدة شراغا كإجراء احترازي.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، حيث تصاعدت الأنشطة العسكرية والهجمات عبر الحدود، مما يزيد من قلق السلطات الإسرائيلية بشأن الأمن والاستقرار في المنطقة.

إصابة مباشرة قرب نهاريا بعد سقوط طائرة مسيرة قادمة من جنوب لبنان

ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم أن مصادر عسكرية أفادت بوقوع إصابات مباشرة بالقرب من مدينة "نهاريا" إثر سقوط طائرة مسيرة قادمة من جنوب لبنان. الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وقد أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتسبب في أضرار مادية في المنطقة المحيطة.

وفقًا للتقارير، الطائرة المسيرة التي سقطت كانت قد عبرت الحدود من جنوب لبنان قبل أن تصطدم بأحد المباني أو المناطق المفتوحة قرب "نهاريا". وقد هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغات، وبدأت في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

أشارت المصادر إلى أن الطائرة المسيرة كانت محملة بأجهزة تصوير، ويفترض أنها كانت تهدف إلى جمع المعلومات أو الاستطلاع. السلطات الإسرائيلية أكدت أن الطائرة لم تكن محملة بمتفجرات، لكنها أكدت أن الحادث يعكس تصعيدًا في التوترات بين الجانبين.

في سياق متصل، أعربت المصادر العسكرية عن قلقها من تزايد استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات والاستطلاع، وأكدت أنها ستواصل تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود لمواجهة أي تهديدات محتملة.

من جانبها، أدانت وزارة الدفاع الإسرائيلية الحادثة، وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين في "نهاريا" والمناطق المحيطة. كما أعربت عن استعدادها للتعامل بحزم مع أي انتهاكات لسيادة البلاد.

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في المنطقة توترًا متزايدًا، مع تزايد الأنشطة العسكرية والهجمات عبر الحدود.