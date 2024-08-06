صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل روسيا اليوم بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة كريات شمونة ومحيطها، شمال إسرائيل، في وقت مبكر من صباح اليوم، يأتي هذا التحذير بعد تصاعد التوترات في المنطقة وزيادة النشاط العسكري.

وذكرت المصادر المحلية أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق من المدينة والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى إخلاء بعض المناطق وتعزيز إجراءات الأمن. وقد استجاب السكان للتحذيرات باللجوء إلى الملاجئ العامة والحماية من أي تهديدات محتملة.

تأتي هذه التطورات في إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل والجماعات المسلحة في لبنان وفلسطين، حيث تشهد المنطقة عمليات عسكرية متزايدة وهجمات صاروخية من الجانبين.

ولم تصدر بعد تقارير عن أضرار أو إصابات نتيجة للإنذارات التي دوت في كريات شمونة، إلا أن السلطات الإسرائيلية قد كثفت من إجراءاتها الأمنية واستنفرت فرق الطوارئ لمراقبة الوضع عن كثب.

في الوقت ذاته، يواصل المسؤولون الإسرائيليون تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين ومراقبة أي تهديدات قد تطرأ على المنطقة.

مسلحون يطلقون قذيفة آر بي جي على قوات الجيش شرق رفح وإغلاق معبر كرم أبو سالم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين أطلقوا قذيفة آر بي جي على قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح، في حادثة غير عادية تعكس تصاعد التوترات في المنطقة. وذكرت الهيئة أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجيش، دون تقديم تفاصيل إضافية حول عدد المصابين أو حالتهم الصحية.

وفي أعقاب هذا الهجوم، اتخذت السلطات الإسرائيلية قرارًا فوريًا بإغلاق معبر كرم أبو سالم، الذي يعد أحد المعابر الرئيسية بين قطاع غزة وإسرائيل. يأتي هذا القرار كإجراء احترازي لمواجهة أي تهديدات محتملة ولتأمين المنطقة من أي هجمات إضافية.

وتشهد المنطقة المحيطة برفح تصاعدًا في الاشتباكات والعمليات العسكرية، مما يزيد من قلق السكان المحليين ويؤثر على حركة التنقل والأنشطة التجارية عبر المعابر. وقد أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل إجراءاته الأمنية المشددة في المنطقة لضمان سلامة الجنود والمدنيين على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في رفح قد شهد تصعيدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يضاعف من جهود قوات الأمن الإسرائيلية لتأمين الحدود وحماية المنشآت الحيوية.