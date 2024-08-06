مقتل 4 أشخاص وجريح في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سقوط أربعة قتلى وجريح في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام ، إن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت منزلا في بلدة ميفدون أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص".

وأشار إلى أن "غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخص بجروح".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل ، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.