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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: دعوات واشنطن لوقف التصعيد محاولة لحماية إسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن دعوات الولايات المتحدة لوقف التصعيد في المنطقة ليس إلا "أكاذيب أمريكية" لحماية إسرائيل.

وأكدت الجبهة الشعبية، في بيانها، على اتحاد قوى المقاومة من أجل جعل إسرائيل تدفع "ثمنًا باهظًا" على جرائمها، قائلة جميع قوى المقاومة في "خندق واحد" ضد

إسرائيل.

ويأتي ذلك في إطار انتظار الهجوم الإيراني على إسرائيل للرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني بطهران.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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