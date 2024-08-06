الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: دعوات واشنطن لوقف التصعيد محاولة لحماية إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن دعوات الولايات المتحدة لوقف التصعيد في المنطقة ليس إلا "أكاذيب أمريكية" لحماية إسرائيل.

وأكدت الجبهة الشعبية، في بيانها، على اتحاد قوى المقاومة من أجل جعل إسرائيل تدفع "ثمنًا باهظًا" على جرائمها، قائلة جميع قوى المقاومة في "خندق واحد" ضد

إسرائيل.

ويأتي ذلك في إطار انتظار الهجوم الإيراني على إسرائيل للرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني بطهران.