كوريا الجنوبية تحظر سفر مواطنيها للمناطق الحدودية بإسرائيل ولبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستفرض حظرا على سفر مواطني البلاد إلى المناطق الحدودية الخاصة بإسرائيل ولبنان اعتبارا من يوم الأربعاء وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي خطوة سول تزامنًا مع اتخاذ عدد من الدول حول العالم خطوات مماثلة بتعليق الرحلات إلى لبنان وإيران وإسرائيل وسط تصاعد التوترات في المنطقة، وتهديد إيران بالرد على إسرائيل عقب عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ولم تعلن إسرائيل حتى الآن بشكل رسمي مسؤوليتها عن عملية اغتيال هنية، لكن أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر ببيروت.