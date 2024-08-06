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يديعوت أحرنوت: إصابات خطيرة في انفجار مسيرة بالجليل الغربي

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة بالجليل الغربي.

من جانبه أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين في الحادث، أحدهما إصابته خطيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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