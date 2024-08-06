يديعوت أحرنوت: إصابات خطيرة في انفجار مسيرة بالجليل الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة بالجليل الغربي.

من جانبه أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين في الحادث، أحدهما إصابته خطيرة.