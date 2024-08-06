التعليم تصدر تقريرا مفصلا عن شكاوى امتحانات الثانوية العامة 2024 - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد فتحي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا مفصلا عن حجم الشكاوى التي تلقتها الإدارة العامة للشؤون القانونية التابعة لوزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشمل التقرير حجم القضايا والمخالفات التي رصدتها اللجنة خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، بالإضافة إلى نتائج التحقيق التي أسفرت عنها اللجنة.

كما شمل التقرير أكثر المحافظات شكاوى خلال عملية الامتحانات، وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى عدد المحاضر التي تم تحريرها وتحويلها إلى النيابة العامة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت مؤتمرا صحفيا قبل قليل في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024.