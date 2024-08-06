بفارق 6%.. تفوق البنون على البنات في نسب النجاح بالثانوية العامة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2024، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفوق البنين على البنات في نسب النجاح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل، لوزير التربية والتعليم، للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024.

وبينت إحصاءات الوزارة التي تم عرضها خلال المؤتمر الصحفي، تفوق البنين على البنات، حيث جاءت نسبة النجاح بين البنين 84.7% مقابل 78.7% للبنات.

وجاءت نسبة النجاح في الشعبة العلمية - علوم: 80.64%، والشعبة العلمية - رياضيات: 86.36%، والشعبة الأدبية: 80.27%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس فور إتاحتها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من هنا.