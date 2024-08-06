خفر سواحل اليونان: إنقاذ 75 مهاجرًا في جنوب غرب مدينة بيلوس الساحلية

أعلن خفر السواحل اليونانيون، "إنقاذ 75 مهاجرًا في منطقة شهدت العام الماضي واحدة من أسوأ حوادث غرق سفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح الخفر، أن "هؤلاء الأشخاص كانوا على متن مركب شراعي في جنوب غرب مدينة بيلوس الساحلية وسيُنقلون إلى ميناء كالاماتا".

وفي حزيران 2023، غرقت سفينة صيد متهالكة ومثقلة بالحمولة بعدما أبحرت من مدينة طبرق الساحلية شرقي ليبيا وعلى متنها أكثر من 750 شخصًا، جنوب غرب بيلوس.وقضى يومها أكثر من 600 شخص فيما نجا 104 أشخاص.

وقدّم عشرات الناجين شكوى جنائية ضد خفر السواحل اليوناني، معتبرين أنهم استغرقوا ساعات للرد على الرغم من التحذيرات الصادرة عن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) ومنظمة "هاتف الإنذار" غير الحكومية.