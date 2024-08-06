ذكر مسؤولون إيرانيون، أن طهران طلبت من موسكو أنظمة دفاع جوي متطورة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". كما أكدوا أن "روسيا بدأت في تسليمنا رادارات ومعدات دفاع جوي". من جانبها، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عدة طائرات نقل عسكرية روسية من طراز Il-76 هبطت في طهران خلال الـ48 ساعة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: مسؤولون ايرانيون يؤكدون أن روسيا بدأت بتسليم ايران رادارات ومعدات دفاع جوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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