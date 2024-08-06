يسرائيل هيوم: دوي انفجارات في مدينة حيفا

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن دوي انفجارات في مدينة حيفا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "سقوط طائرات مفخخة على مركبة وقاعدة عسكرية في نهاريا ما أدى لسقوط إصابات".
من جهة اخرى، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ان "الجيش والشاباك هاجما مبنى عسكريا تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله".
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