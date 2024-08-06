شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل درجات حرارة قياسية للشهر الـ 13 على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

تحذيرات مبكرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة قياسية للشهر الـ 13 على التوالي، منذ يونيو 2023 إلى الشهر الماضي يوليو 2024.ودعت إلى ضرورة تسريع العمل لمعالجة ارتفاع درجة حرارة الأرض، مشيرة إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال: "إن الأرض أصبحت أكثر سخونة وخطورة على الجميع في كل مكان".وقد ضربت موجات حر شديدة وممتدة وواسعة النطاق كل قارات العالم في العام الماضي، وسجلت عشر دول على الأقل درجات حرارة يومية تزيد عن 50 درجة مئوية في أكثر من مكان. وأصبح هذا الطقس حارًا للغاية بحيث لا يمكن التعامل معه.أكدت المنظمة التزامها بإصدار التحذيرات المبكرة وخطط العمل الفعالة، مشيرة إلى أن التقديرات الأخيرة التي أصدرتها وكذلك تقديرات منظمة الصحة العالمية والتوسع العالمي في أنظمة الإنذار الصحي بشأن الحرارة في 57 دولة وحدها لديه القدرة علي إنقاذ نحو 98 ألف حياة سنوياً.وذكرت، أن التكيف مع تغير المناخ وحده لا يكفي، وأن هناك حاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية والتعامل بجدية للحد من المستويات القياسية من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.