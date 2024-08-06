رئيس مجلس مستوطنة "مزرعة": ليس لدينا غرف محصّنة في المستوطنة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام إسرائيلية بتصريحات لرئيس مجلس مستوطنة "مزرعة" القريبة من نهاريا، الذي كشف أن المستوطنة تقع على بُعد 12 كيلومتراً فقط من الحدود مع لبنان، وأنه لا توجد غرف محصّنة في المستوطنة لحماية السكان من الهجمات المحتملة.

وفي تصريح صحفي، أعرب رئيس المجلس عن قلقه العميق إزاء الوضع الأمني الحالي، قائلاً: "نحن في موقع جغرافي قريب جداً من الحدود اللبنانية، ومن دون وجود غرف محصّنة، فإن السكان يشعرون بعدم الأمان في ظل التصعيد المتزايد." وأضاف: "نحتاج إلى تعزيز الحماية الأمنية وتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان سلامة المواطنين في ظل التهديدات المتزايدة."

وأوضح رئيس المجلس أن المستوطنة لم تشهد أية تحصينات أو تحديثات في البنية التحتية الأمنية منذ فترة طويلة، مما يزيد من مخاوف السكان في ظل الظروف الأمنية الحالية. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات لتوفير الحماية اللازمة وتحديث المنشآت الأمنية في المستوطنة.

إصابة جنديين في هجوم بطائرة مسيرة من حزب الله على معسكر "شراغا" واشتعال النيران داخله

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بوقوع هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله على معسكر "شراغا" العسكري، مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين واندلاع حريق داخل المعسكر. الهجوم وقع في وقت متأخر من اليوم، واستهدف المعسكر الذي يُستخدم لأغراض عسكرية في منطقة قريبة من الحدود اللبنانية.

ووفقاً للتقارير، فقد استهدفت الطائرة المسيرة معسكر "شراغا" بعدد من المتفجرات، مما أسفر عن إحداث أضرار كبيرة داخل المعسكر. ونتيجة للهجوم، اندلعت النيران في أجزاء من المعسكر، مما زاد من تعقيد جهود السيطرة على الحريق وإجلاء المصابين.

مصادر عسكرية أكدت أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين بجروح متفاوتة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أُرسلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث لمحاولة إخماد النيران وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمعسكر.

في تصريح للجيش الإسرائيلي، تم التأكيد على أن الهجوم كان دقيقاً ومنظماً، وأنه يأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل حزب الله.

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي العديسة ورب الثلاثين في جنوب لبنان

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم، أطراف بلدتي العديسة ورب الثلاثين في جنوب لبنان. الهجمات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية أدت إلى إحداث أضرار في المناطق المستهدفة وأثارت حالة من القلق بين السكان المحليين.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف مناطق قريبة من البلدتين، مما أسفر عن تدمير بعض المباني وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. فرق الطوارئ هرعت إلى مواقع الهجمات لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة للسكان المتضررين. لم تُبلَغ بعد عن وقوع إصابات بشرية، لكن الهجمات أثارت حالة من الفزع بين السكان.

في تصريح رسمي، أكدت السلطات اللبنانية أن الهجمات الجوية تُعتبر تصعيداً خطيراً للوضع الأمني في المنطقة، وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق غير عسكرية، مما يزيد من حجم الأضرار التي تلحق بالمدنيين. ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.