حزب الله يعلن عن هجوم بطائرات مسيرة على ثكنة عسكرية شمال عكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله في بيان رسمي عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على ثكنة "شراغا" العسكرية شمال عكا، والتي تُستخدم كمقر لقيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز 621. وأفاد البيان بأن الهجوم أسفر عن تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية.

ووفقاً للبيان، فإن الهجوم الذي وقع باستخدام طائرات مسيرة استهدف مواقع حيوية داخل الثكنة، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية العسكرية. وأكد حزب الله أنه قد حقق إصابات مؤكدة بين الجنود الإسرائيليين، لكنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول عدد المصابين أو حجم الأضرار.

إصابة شخصين جراء قصف من حزب الله شمال نهاريا

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بتعرض منطقة شمال نهاريا لقصف صاروخي من قبل حزب الله ظهر اليوم، مما أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار بإحدى السيارات. الهجوم وقع في وقت الظهيرة، وتركز على منطقة سكنية قريبة من الحدود مع لبنان.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد أصيب شخصان بجروح متفاوتة نتيجة القصف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تضررت سيارة بشكل كبير جراء الشظايا الناتجة عن القصف. فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الهجوم لتقديم المساعدة وتقييم حجم الأضرار.

في تصريح للجيش الإسرائيلي، أكد المتحدث الرسمي أن القصف يأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل حزب الله، وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على تقييم الوضع واستجابة لتهديدات مماثلة. وشدد على أن الجيش سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان أمنهم.

الجيش الإسرائيلي والشاباك يهاجمان مبنى عسكرياً لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش والشاباك شنا هجوماً منسقاً على مبنى عسكري تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله في لبنان. وأوضح المتحدث أن المبنى المستهدف كان يُستخدم لأغراض عسكرية ولوجستية، ويعتبر مركزاً حيوياً لنشاطات الوحدة التي تُعرف بتهديداتها المتكررة ضد إسرائيل.

ووفقاً للمتحدث، فقد أسفر الهجوم عن تدمير المبنى بالكامل، وهو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات في المستقبل. وأكد أن العملية كانت دقيقة ومدروسة، وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف المتحدث أن الهجوم يأتي في إطار الرد على تصعيدات متزايدة من قبل حزب الله، وأكد أن هذه العمليات تأتي في إطار جهود مستمرة لمواجهة التهديدات العسكرية. ولم يصدر بعد أي تعليق من حزب الله بشأن الهجوم، ويُتوقع أن يكون هناك رد فعل من قبل الجماعة في الأيام المقبلة.