إصابة شخصين جراء قصف من حزب الله شمال نهاريا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بتعرض منطقة شمال نهاريا لقصف صاروخي من قبل حزب الله ظهر اليوم، مما أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار بإحدى السيارات، حيث وقع الهجوم في وقت الظهيرة، وتركز على منطقة سكنية قريبة من الحدود مع لبنان.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد أصيب شخصان بجروح متفاوتة نتيجة القصف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تضررت سيارة بشكل كبير جراء الشظايا الناتجة عن القصف. فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الهجوم لتقديم المساعدة وتقييم حجم الأضرار.

في تصريح للجيش الإسرائيلي، أكد المتحدث الرسمي أن القصف يأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل حزب الله، وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على تقييم الوضع واستجابة لتهديدات مماثلة. وشدد على أن الجيش سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان أمنهم.

الجيش الإسرائيلي والشاباك يهاجمان مبنى عسكرياً لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش والشاباك شنهما هجوماً منسقاً على مبنى عسكري تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله في لبنان. وأوضح المتحدث أن المبنى المستهدف كان يُستخدم لأغراض عسكرية ولوجستية، ويعتبر مركزاً حيوياً لنشاطات الوحدة التي تُعرف بتهديداتها المتكررة ضد إسرائيل.

ووفقاً للمتحدث، فقد أسفر الهجوم عن تدمير المبنى بالكامل، وهو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات في المستقبل. وأكد أن العملية كانت دقيقة ومدروسة، وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف المتحدث أن الهجوم يأتي في إطار الرد على تصعيدات متزايدة من قبل حزب الله، وأكد أن هذه العمليات تأتي في إطار جهود مستمرة لمواجهة التهديدات العسكرية. ولم يصدر بعد أي تعليق من حزب الله بشأن الهجوم، ويُتوقع أن يكون هناك رد فعل من قبل الجماعة في الأيام المقبلة.