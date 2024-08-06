طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي العديسة ورب الثلاثين بجنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أطراف بلدتي العديسة ورب الثلاثين في جنوب لبنان. الهجمات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية أدت إلى إحداث أضرار في المناطق المستهدفة وأثارت حالة من القلق بين السكان المحليين ، وياتى ذلك ردآ على هجوم حزب الله اليوم على مواقع عسكرية اسرائيلية .

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف مناطق قريبة من البلدتين، مما أسفر عن تدمير بعض المباني وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. فرق الطوارئ هرعت إلى مواقع الهجمات لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة للسكان المتضررين. لم تُبلَغ بعد عن وقوع إصابات بشرية، لكن الهجمات أثارت حالة من الفزع بين السكان.

في تصريح رسمي، أكدت السلطات اللبنانية أن الهجمات الجوية تُعتبر تصعيداً خطيراً للوضع الأمني في المنطقة، وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق غير عسكرية، مما يزيد من حجم الأضرار التي تلحق بالمدنيين. ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

حزب الله: استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله في بيان رسمي عن استهدافه موقع المرج بقذائف المدفعية، موضحاً أن الهجوم أسفر عن تحقيق إصابة مباشرة. العملية تمت في وقت متأخر من اليوم، وركزت على موقع عسكري في منطقة المرج، وهو موقع يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات الإسرائيلية.

ووفقاً للبيان، فإن القذائف المدفعية التي أُطلقت على الموقع قد أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق إصابات مباشرة. وأكد حزب الله أن العملية كانت دقيقة وفعّالة، وشدد على أن الهجوم جزء من ردود الفعل المستمرة على التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الأهداف اللبنانية.

في تصريح للمتحدث باسم حزب الله، تم التأكيد على أن الهجوم يأتي في إطار استراتيجيتهم لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأوضح أن المجموعة المسلحة ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية لحماية مصالحها وتعزيز قدرتها على الرد على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي.

حزب الله: استهدفنا آلية إسرائيلية بصواريخ في محيط موقع رويسات العلم

أعلن حزب الله في بيان رسمي عن استهدافه لآلية إسرائيلية بصواريخ في محيط موقع رويسات العلم، مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل وجريح. الهجوم وقع في وقت متأخر من اليوم، وركز على آلية عسكرية كانت تتمركز في المنطقة المحاذية للحدود اللبنانية.

ووفقاً للبيان، فقد استهدفت مجموعة من الصواريخ الآلية التي كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، مما أسفر عن تدميرها بالكامل. وأكد حزب الله أن الهجوم أدى إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وجرح آخرين، في حين لم يُحدد البيان عدد القتلى أو المصابين بدقة.

في تعليق له، قال المتحدث باسم حزب الله أن العملية تأتي في إطار رد فعل على التصعيد المستمر من قبل إسرائيل ضد الأهداف اللبنانية. وأوضح أن الهجوم كان دقيقاً وفعّالاً، وأكد على أن حزب الله سيواصل جهوده في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي".