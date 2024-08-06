رئيس بلدية نهاريا: على إسرائيل تطبيق القانون بصرامة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس بلدية نهاريا في تصريح له للصحف العبرية اليوم إلى ضرورة أن تتخذ دولة إسرائيل موقفاً حازماً وتطبق القانون بصرامة في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها المدينة.

وأكد أن ما يحدث في نهاريا من تزايد الهجمات والاضطرابات يجب أن يكون بمثابة رسالة واضحة للأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الوضع يستدعي أيضاً اتخاذ إجراءات مماثلة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيس البلدية: "إن الوضع في نهاريا يتطلب استجابة فورية وحاسمة من قبل السلطات الإسرائيلية، ويجب أن نرى إجراءات ملموسة لضمان الأمن والاستقرار في المدينة." وأضاف: "ما يحدث في نهاريا يجب أن يكون بمثابة تحفيز لإجراءات مماثلة في بيروت، حيث يجب أن يكون هناك ضغط دولي ومحلي لضمان تحقيق الاستقرار."

وأشار رئيس البلدية إلى أن الهجمات والتهديدات التي تواجهها نهاريا تتطلب استجابة استراتيجية تتجاوز مجرد الردود الفورية، ولفت إلى أن التعامل مع الأزمات يتطلب تنسيقاً عالياً بين السلطات المحلية والأمنية على حد سواء.

وأوضح أن التصعيد المستمر في الوضع الأمني يتطلب تحركات أكثر فعالية من قبل الحكومة الإسرائيلية، وكذلك من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع الأوضاع في بيروت وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول المعنية والعمل بشكل مشترك للتصدي للتحديات الأمنية وضمان حماية المدنيين.

رئيس بلدية نهاريا: عدة طائرات مسيرة تحلق وتنفجر في المدينة وأضرار وإصابات متوقعة

أعلن رئيس بلدية نهاريا في تصريحات صحفية عن وقوع سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة على المدينة، مشيراً إلى أن عدة طائرات حلقت فوق المدينة وانفجرت في مناطق مختلفة. وأوضح أن هذه الهجمات أسفرت عن أضرار ملموسة في الممتلكات، وهناك تقارير أولية عن وقوع إصابات بين المدنيين.

ووفقاً لرئيس البلدية، فإن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من اليوم تسببت في أضرار كبيرة في عدد من المواقع السكنية والتجارية، مما أدى إلى إحداث حالة من الفوضى في المدينة. وأضاف أن فرق الطوارئ والإسعاف تعمل على قدم وساق لتقديم المساعدة وإجلاء المصابين، وتقييم حجم الأضرار.

حزب الله يعلن عن هجوم بطائرات مسيرة على ثكنة عسكرية شمال عكا

أعلن حزب الله في بيان رسمي عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على ثكنة "شراغا" العسكرية شمال عكا، والتي تُستخدم كمقر لقيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز 621. وأفاد البيان بأن الهجوم أسفر عن تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية.

ووفقاً للبيان، فإن الهجوم الذي وقع باستخدام طائرات مسيرة استهدف مواقع حيوية داخل الثكنة، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية العسكرية. وأكد حزب الله أنه قد حقق إصابات مؤكدة بين الجنود الإسرائيليين، لكنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول عدد المصابين أو حجم الأضرار.