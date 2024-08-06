حزب الله: استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله في بيان رسمي عن استهدافه موقع المرج بقذائف المدفعية، موضحا أن الهجوم أسفر عن تحقيق إصابة مباشرة ، وركزت على موقع عسكري في منطقة المرج، وهو موقع يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات الإسرائيلية.

ووفقاً للبيان، فإن القذائف المدفعية التي أُطلقت على الموقع قد أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق إصابات مباشرة. وأكد حزب الله أن العملية كانت دقيقة وفعّالة، وشدد على أن الهجوم جزء من ردود الفعل المستمرة على التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الأهداف اللبنانية.

في تصريح للمتحدث باسم حزب الله، تم التأكيد على أن الهجوم يأتي في إطار استراتيجيتهم لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأوضح أن المجموعة المسلحة ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية لحماية مصالحها وتعزيز قدرتها على الرد على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي.

حزب الله: استهدفنا آلية إسرائيلية بصواريخ في محيط موقع رويسات العلم

أعلن حزب الله في بيان رسمي عن استهدافه لآلية إسرائيلية بصواريخ في محيط موقع رويسات العلم، مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل وجريح. الهجوم وقع في وقت متأخر من اليوم، وركز على آلية عسكرية كانت تتمركز في المنطقة المحاذية للحدود اللبنانية.

ووفقاً للبيان، فقد استهدفت مجموعة من الصواريخ الآلية التي كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، مما أسفر عن تدميرها بالكامل. وأكد حزب الله أن الهجوم أدى إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وجرح آخرين، في حين لم يُحدد البيان عدد القتلى أو المصابين بدقة.

في تعليق له، قال المتحدث باسم حزب الله أن العملية تأتي في إطار رد فعل على التصعيد المستمر من قبل إسرائيل ضد الأهداف اللبنانية. وأوضح أن الهجوم كان دقيقاً وفعّالاً، وأكد على أن حزب الله سيواصل جهوده في مواجهة ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي".

صحف عبرية .. دوي انفجارات في مدينة حيفا

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بوقوع دوي انفجارات في مدينة حيفا، مما أثار حالة من القلق بين سكان المدينة. الانفجارات التي سُمعت في أنحاء مختلفة من المدينة، أدت إلى إحداث حالة من الاضطراب والفزع بين السكان المحليين.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد سُمع دوي الانفجارات في وقت متأخر من اليوم، مما تسبب في إحداث أضرار لبعض المباني والممتلكات. فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى مواقع الانفجارات لتقديم المساعدة وتقييم حجم الأضرار. وبدأت السلطات المحلية التحقيق في أسباب الانفجارات وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

في تصريح لوسائل الإعلام، أكدت الشرطة أن الانفجارات أسفرت عن أضرار ملحوظة في بعض المناطق، ولكن لم يُبلَغ عن وقوع إصابات حتى الآن. وأوضحت أن فرق التحقيق تعمل على جمع المعلومات وتفحص الأدلة المتوفرة لتحديد طبيعة الحادث وملابساته.

المسؤولون في المدينة دعا السكان إلى البقاء هادئين واتباع تعليمات السلطات المحلية. كما شددوا على أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية لحماية أنفسهم وتجنب المناطق التي قد تكون معرضة للخطر.

هذا الحادث يأتي في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في المنطقة توتراً، مما يثير القلق من احتمال تصعيد إضافي. تواصل السلطات جهودها للتعامل مع الموقف وضمان سلامة المواطنين، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن