إصابة جنديين في هجوم بطائرة مسيرة من حزب الله على معسكر "شراغا"

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بوقوع هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله على معسكر "شراغا" العسكري، مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين واندلاع حريق داخل المعسكر. الهجوم وقع في وقت متأخر من اليوم، واستهدف المعسكر الذي يُستخدم لأغراض عسكرية في منطقة قريبة من الحدود اللبنانية.

ووفقاً للتقارير، فقد استهدفت الطائرة المسيرة معسكر "شراغا" بعدد من المتفجرات، مما أسفر عن إحداث أضرار كبيرة داخل المعسكر. ونتيجة للهجوم، اندلعت النيران في أجزاء من المعسكر، مما زاد من تعقيد جهود السيطرة على الحريق وإجلاء المصابين.

مصادر عسكرية أكدت أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين بجروح متفاوتة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أُرسلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث لمحاولة إخماد النيران وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمعسكر.

في تصريح للجيش الإسرائيلي، تم التأكيد على أن الهجوم كان دقيقاً ومنظماً، وأنه يأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل حزب الله.

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي العديسة ورب الثلاثين في جنوب لبنان

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم، أطراف بلدتي العديسة ورب الثلاثين في جنوب لبنان. الهجمات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية أدت إلى إحداث أضرار في المناطق المستهدفة وأثارت حالة من القلق بين السكان المحليين.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف مناطق قريبة من البلدتين، مما أسفر عن تدمير بعض المباني وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. فرق الطوارئ هرعت إلى مواقع الهجمات لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة للسكان المتضررين. لم تُبلَغ بعد عن وقوع إصابات بشرية، لكن الهجمات أثارت حالة من الفزع بين السكان.

في تصريح رسمي، أكدت السلطات اللبنانية أن الهجمات الجوية تُعتبر تصعيداً خطيراً للوضع الأمني في المنطقة، وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق غير عسكرية، مما يزيد من حجم الأضرار التي تلحق بالمدنيين. ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

حزب الله: استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله في بيان رسمي عن استهدافه موقع المرج بقذائف المدفعية، موضحاً أن الهجوم أسفر عن تحقيق إصابة مباشرة. العملية تمت في وقت متأخر من اليوم، وركزت على موقع عسكري في منطقة المرج، وهو موقع يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات الإسرائيلية.

ووفقاً للبيان، فإن القذائف المدفعية التي أُطلقت على الموقع قد أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق إصابات مباشرة. وأكد حزب الله أن العملية كانت دقيقة وفعّالة، وشدد على أن الهجوم جزء من ردود الفعل المستمرة على التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الأهداف اللبنانية.

في تصريح للمتحدث باسم حزب الله، تم التأكيد على أن الهجوم يأتي في إطار استراتيجيتهم لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأوضح أن المجموعة المسلحة ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية لحماية مصالحها وتعزيز قدرتها على الرد على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي.