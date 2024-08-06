صحف عبرية .. دوي انفجارات في مدينة حيفا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بوقوع دوي انفجارات في مدينة حيفا، مما أثار حالة من القلق بين سكان المدينة. الانفجارات التي سُمعت في أنحاء مختلفة من المدينة، أدت إلى إحداث حالة من الاضطراب والفزع بين السكان المحليين.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد سُمع دوي الانفجارات في وقت متأخر من اليوم، مما تسبب في إحداث أضرار لبعض المباني والممتلكات. فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى مواقع الانفجارات لتقديم المساعدة وتقييم حجم الأضرار. وبدأت السلطات المحلية التحقيق في أسباب الانفجارات وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

في تصريح لوسائل الإعلام، أكدت الشرطة أن الانفجارات أسفرت عن أضرار ملحوظة في بعض المناطق، ولكن لم يُبلَغ عن وقوع إصابات حتى الآن. وأوضحت أن فرق التحقيق تعمل على جمع المعلومات وتفحص الأدلة المتوفرة لتحديد طبيعة الحادث وملابساته.

المسؤولون في المدينة دعا السكان إلى البقاء هادئين واتباع تعليمات السلطات المحلية. كما شددوا على أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية لحماية أنفسهم وتجنب المناطق التي قد تكون معرضة للخطر.

رئيس بلدية نهاريا: على إسرائيل تطبيق القانون، وما يحدث في المدينة يجب أن يحدث في بيروت

دعا رئيس بلدية نهاريا في تصريح له اليوم إلى ضرورة أن تتخذ دولة إسرائيل موقفاً حازماً وتطبق القانون بصرامة في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها المدينة. وأكد أن ما يحدث في نهاريا من تزايد الهجمات والاضطرابات يجب أن يكون بمثابة رسالة واضحة للأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الوضع يستدعي أيضاً اتخاذ إجراءات مماثلة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيس البلدية: "إن الوضع في نهاريا يتطلب استجابة فورية وحاسمة من قبل السلطات الإسرائيلية، ويجب أن نرى إجراءات ملموسة لضمان الأمن والاستقرار في المدينة." وأضاف: "ما يحدث في نهاريا يجب أن يكون بمثابة تحفيز لإجراءات مماثلة في بيروت، حيث يجب أن يكون هناك ضغط دولي ومحلي لضمان تحقيق الاستقرار."

وأشار رئيس البلدية إلى أن الهجمات والتهديدات التي تواجهها نهاريا تتطلب استجابة استراتيجية تتجاوز مجرد الردود الفورية، ولفت إلى أن التعامل مع الأزمات يتطلب تنسيقاً عالياً بين السلطات المحلية والأمنية على حد سواء.

وأوضح أن التصعيد المستمر في الوضع الأمني يتطلب تحركات أكثر فعالية من قبل الحكومة الإسرائيلية، وكذلك من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع الأوضاع في بيروت وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول المعنية والعمل بشكل مشترك للتصدي للتحديات الأمنية وضمان حماية المدنيين.