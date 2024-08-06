المالية: عجز الموازنة تراجع لـ3.6% العام المالي الماضي بفضل رأس الحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن عجز الموازنة انخفض إلى 3.6% خلال العام المالي الماضي 2023- 2024 وتحقيق فائضًا أوليًا 6.1% متضمنًا عوائد رأس الحكمة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الإدارية للإعلان عن نتائج أعمال العام المالي الماضي، أنهم تمكنوا من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات، والحياد الضريبي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن التحول الرقمي الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتهم على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد.