ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة جميع أشكال الجريمة والأنشطة الإجرامية. خلال الفترة الأخيرة.

وحققت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نتائج بارزة، حيث تمكنت من ضبط 4584 قضية تتعلق بسرقة الكهرباء ومخالفات شروط التعاقد. تعكس هذه الجهود حرص الوزارة على مكافحة الجرائم التي تؤثر على شبكات الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطنين.

وأجرت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات واسعة النطاق على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 1450 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات في هذه المرافق الحيوية، مما يعكس جهود الشرطة في التصدي للظواهر السلبية التي تؤثر على سلامة وسلاسة حركة النقل.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.