ضبط 52 قطعة سلاح و18 كيلو جرام مخدرات في حملات أمنية بـ 3 محافظات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية واسعة النطاق بمشاركة مديريات الأمن في أسيوط، أسوان، ودمياط، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت الحملات في أسيوط عن ضبط 37 قضية متعلقة بالأسلحة النارية، حيث تم ضبط 52 قطعة سلاح ناري، بما في ذلك 13 بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، و18 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات بمختلف الأعيرة. كما تم القبض على 37 متهمًا، من بينهم 12 لديهم معلومات جنائية.

فيما يخص قضايا المخدرات، تم ضبط 6 قضايا إتجار تضمنت 2.35 كيلو جرام من مخدر الحشيش و1.64 كيلو جرام من مخدر الشابو. بلغ عدد المتهمين في هذه القضايا 8، منهم 7 لديهم معلومات جنائية. كذلك، تم تنفيذ 400 حكم قضائي متنوع.

وفي أسوان ضبطت الحملات الأمنية 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكميات من الهيروين والشابو، مع ضبط 4 متهمين لديهم معلومات جنائية. كما تم ضبط قطعة سلاح ناري (فرد محلي). وتم تنفيذ 685 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت الحملات في دمياط عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، شملت 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 8 كيلو جرام من مخدر البانجو، 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكميات من الهيروين. بالإضافة إلى ضبط قطعة سلاح ناري فرد محلي وعدد من الطلقات. تم ضبط 3 متهمين، منهم 2 لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع القضايا المضبوطة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضمان استمرار الحملات وضبط الجريمة بكافة أشكالها.